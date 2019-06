Exclusief voor abonnees Antwerpse politie legde al vier 'patserwagens' aan de ketting 25 juni 2019

Bij een proefproject tegen 'patsergedrag' dat sinds begin deze maand in Antwerpen loopt, heeft de politie al vier voertuigen van roekeloze bestuurders in beslag genomen. Het reglement dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) invoerde, maakt het de politie voortaan mogelijk om de wagen van betrapte verkeerscriminelen voor twee weken aan de ketting te leggen. Van de vier bestuurders die met hun rijgedrag anderen in gevaar brachten, bleken er bovendien drie onder invloed van drank en drugs. "Het gaat telkens om heel zware gevallen: zij betekenen een gevaar voor de stadsbewoners", zegt De Wever. "De regel wordt ook enkel toegepast wanneer hun namen voorkomen in de politiedatabank." Hardleerse chauffeurs riskeren nog een extra straf, zoals een verlenging van de inbeslagname. (SPK)

