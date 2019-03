Antwerpse politie krijgt Billy, de eerste hond die zelf op zoek gaat naar explosieven 16 maart 2019

Hij is speels, de nieuwe explosievenhond van de Antwerpse politie, maar hij heeft een serieuze job. Billy moet zelfstandig in een mensenmassa explosieven kunnen opsporen. "Uniek in België", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Billy is de eerste hond die niet statisch werkt. Je moet hem geen auto of persoon aanwijzen: hij gaat zélf op zoek. In Antwerpen kunnen we hem goed gebruiken. Eén op de vier van de valse bommeldingen gebeurt bij ons."

