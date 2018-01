Antwerpse politici krijgen dagboek 00u00 0

Als het aan het Antwerpse Bureau voor Integriteit ligt, houden schepenen en burgemeester straks een dagboek bij met wie ze contact hebben uit de privé en welke dossiers er dan besproken worden. Dat openbaar register moet de transparantie verhogen. Dat is een aanbeveling nadat Groen en sp.a een klacht indienden over het verjaardagsfeestje in 't Fornuis. De burgemeester en de toen aanwezige schepenen worden niet op de vingers getikt. Het bureau is van oordeel dat hun eigen gedragscode en dan specifiek de passage waarin staat dat 'politici mogen netwerken en de schijn van partijdigheid moeten voorkomen' te vaag is. Het bureau raadt daarom ook aan om de gedragscode aan te passen en te verduidelijken. Burgemeester De Wever reageert kort. "Wij nemen de aanbevelingen ter harte. We gaan deze nu grondig bestuderen." (NBA)

