Antwerpse 'plastuit' valt in Amerikaanse handen 09 januari 2019

Het Belgische biotechbedrijf Novosanis, dat urineopvangers produceert, is overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Orasure Technologies. Novosanis werd in 2013 opgericht en is een spin-off van de Antwerpse universiteit. Het bedrijf produceert onder meer de Colli-Pee. Dat is een toestel om de eerste fractie urine op te vangen, bedoeld om bijvoorbeeld prostaat- en blaaskanker op te sporen. Een tweede product van Novosanis is VAX-ID, een injectietoestel voor het accuraat toedienen van medicatie. Topvrouw Vanessa Vankerckhoven verwacht dat de overname zal toelaten om de productiecapaciteit te verhogen en de Colli-Pee wereldwijd op de markt te brengen. Het overnamebedrag is niet bekend.