Antwerpse pater zalig verklaard 10 december 2018

Kardinaal Giovanni Becciu, prefect van de congregatie voor de heiligverklaringen, heeft in de stad Oran, in het noordwesten van Algerije, de Antwerpse pater Charles Deckers en achttien andere martelaren zalig verklaard. De negentien werden in de jaren 1990 vermoord vanwege hun katholieke geloof. Ons land was op de plechtigheid vertegenwoordigd door Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, en door de Belgische ambassadeur in Algerije. Er was ook een delegatie van de familie Deckers. Tijdens de plechtigheid werd een minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers van de islamitische terreur in Algerije.

