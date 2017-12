Antwerpse onderzoekers zorgen mogelijk voor het snelste internet ooit 00u00 0

Het internet werkt binnenkort misschien 1.000 of zelfs 10.000 keer sneller, en dat komt onder meer dankzij onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. "We hebben een volkomen nieuw fenomeen ontdekt", zegt fysicus Ben Van Duppen, die samenwerkt met een onderzoeksteam in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om grafeen, het dunste materiaal ter wereld. "We hadden al ontdekt dat dat zeer goed is in het spelen met laserlicht. Dus probeerden we ook de lasers die in internetkabels gebruikt worden, te manipuleren. Dankzij grafeen kunnen we dat laserlicht aansturen met een snelheid die 10.000 keer hoger ligt dan mogelijk is met traditionele technieken." En zo'n sneller internet is nodig, nu binnenkort veel meer apparaten - denk aan uw koffiezet en uw koelkast - online gaan met het 'internet of things'. Van Duppen maakt zich sterk dat de techniek binnen de 10 jaar gebruikt zal worden. Nu al wordt grafeen gebruikt voor bijvoorbeeld vederlichte motorhelmen en schoenzolen, maar ook voor de bouw van ultrazuinige batterijen. (DILA)

