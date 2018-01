Antwerpse juweliers naar Raad van State 00u00 0

De Raad van State heeft gisteren bij hoogdringendheid een klacht behandeld van Antwerpse juweliers die zich verzetten tegen een reglement van de stad. Het stadsbestuur wil een moraliteitsonderzoek invoeren. Als iemand al is betrapt op overtredingen of is veroordeeld, dan mag hij in Antwerpen geen juwelierszaak meer uitbaten. Het stadsbestuur hoopt zo komaf te maken met louche praktijken in juwelierszaken in het diamantkwartier en aan het Centraal Station. Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft een analyse eind 2016 uitgewezen dat bijna de helft van 218 gescreende zaakvoerders en werknemers uit de sector gekend waren voor heling (27), zware diefstal (18) en gebruik van valse en vervalste geschriften (16).

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee