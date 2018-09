Antwerpse in coma na crash tijdens sandboarden 03 september 2018

00u00 0

Een 24-jarige vrouw uit het Antwerpse Boechout is vrijdag ernstig gewond geraakt tijdens het sandboarden - een snowboardvariant op zand - in Huacachina in Peru. Globetrotter Evi De Preker (foto) was met enkele Vlaamse vrienden al weken aan het trekken in Bolivië en Peru. Ze waren naar Huacachina afgezakt, omdat de streek met z'n hoge zandheuvels ideaal is voor sandboarders. De jonge vrouw kon tijdens een snelle afdaling niet meer tijdig remmen en botste tegen de muur van een hotel. "Evi is ernstig gewond. Ze heeft een heupfractuur en een klaplong. Vooral de kwetsuren aan haar hoofd baren ons zorgen", zegt een familielid. "Ze wordt op de afdeling intensive care in een kunstmatige coma gehouden en kan niet naar een ander ziekenhuis worden overgebracht. Haar ouders zijn zaterdag naar Peru vertrokken om haar bij te staan." (PLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN