Antwerpse frituur zes keer beschoten 03 mei 2018

Een frituur in het Antwerpse district Deurne is in de nacht van dinsdag op woensdag door onbekenden onder vuur genomen. De uitbaters verwittigden gistermiddag de politie dat het erop leek alsof er iets door de ramen van de frituur was gegooid, maar nader onderzoek bracht aan het licht dat het om zes kogelinslagen gaat. De zaak was in ieder geval gesloten toen er gevuurd werd. De federale gerechtelijke politie en het labo kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Maati K., de eigenaar van de frituur, werd in het verleden al veroordeeld voor een overval en ontsnapte ooit aan een moordaanslag toen per vergissing zijn buurman werd doodgeschoten. Het Antwerpse parket spreekt zich voorlopig niet uit over het eventuele motief, het is dus niet bekend of er mogelijk een verband is met het drugsgeweld van de voorbije maanden in het Antwerpse. (PLA)

