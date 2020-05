Exclusief voor abonnees Antwerpse en Luikse huisartsen organiseren zélf contactonderzoek 04 mei 2020

00u00 0

Terwijl de Vlaamse overheid nog volop aan het bekijken is hoe het contactonderzoek opgezet moet worden, hebben enkele huisartsen alvast zelf een pilootproject afgerond. In de praktijken van Geneeskunde voor het Volk in Hoboken, Deurne en Herstal werden 50 patiënten geselecteerd voor intensief contactonderzoek. 34 onder hen werden effectief getest en daaruit kwamen in Deurne twee besmette gevallen aan de oppervlakte. Die werden geïsoleerd en hun contacten werden verwittigd. "Voor ons is er één belangrijke les", zegt huisarts Sofie Merckx, ook Kamerlid voor PVDA. "Het wordt ontzettend belangrijk om de eerstelijnszorg te betrekken, want terreinkennis en een vertrouwensband met de patiënten zijn cruciaal. We vragen aan de overheid om een samenwerking op te zetten tussen huisartsen en de contactonderzoekers." (JBG)

