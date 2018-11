Antwerpse drugspolitie legt beslag op luxeflat in Marokko 20 november 2018

Het nieuwe politieteam voor de strijd tegen de drugsmaffia in Antwerpen heeft beslag laten leggen op een residentie in het Hilton-hotel in het Marokkaanse Tanger. Het appartement met drie kamers wordt op 250.000 euro geschat en is eigendom van Antwerpenaar Mohammed A. Hij is samen met zijn broers Rachid en Hassan A., bijgenaamd de Visboeren, aangehouden in een onderzoek naar de invoer van cocaïne. De broers en een schoonvader zitten sinds juni in de cel. Het parket bevestigt dat in september een vastgoed in Marokko in beslag is genomen: "De Antwerpse onderzoeksrechter heeft aan de autoriteiten in Marokko gevraagd bewarend beslag te leggen op een eigendom van de familie A. in Tanger." (PLA)

