Antwerpse drugscrimineel amper week na arrestatie in Dubai alweer vrij 27 juni 2020

00u00 0

De Antwerpse drugscrimineel Nordin E.H. (32) is donderdagavond vrijgelaten uit de gevangenis in Dubai. Hij werd vorige week gearresteerd op vraag van het Antwerpse gerecht, dat hem vervolgt in verschillende dossiers van cocaïnesmokkel. Volgens geruchten mocht hij beschikken na het betalen van een borgsom.

