Antwerpse drugsbaron opgepakt in Dubai 19 juni 2020

00u00 0

De Antwerpse drugsbaron Nordin El H. (32), die te boek staat als één van de kopstukken in de internationale cocaïnehandel en wordt verdacht van brandstichtingen, schietpartijen en granaataanslagen, is gearresteerd in Dubai. Al maanden zou hij aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu plannen vanuit het witwasparadijs in de Verenigde Arabische Emiraten.

