Exclusief voor abonnees Antwerpse drugsbaron op 'most wanted'-lijst federale politie 14 oktober 2019

00u00 0

De Marokkaan Rachid Bouazza (55) is de nieuwste naam op de lijst van meestgezochte criminelen in ons land. Het Antwerpse hof van beroep veroordeelde de drugsbaron in maart nog tot een celstraf van 20 jaar. Bouazza had de leiding over een criminele organisatie die grote partijen cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar België bracht via de Antwerpse haven. Hij is al jaren spoorloos voor de Belgische justitie. Mogelijk houdt hij zich schuil in zijn geboorteland. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of e-mailadres djo.perm@police.belgium.be.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen