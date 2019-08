Exclusief voor abonnees Antwerpse dj Yves V scoort hit van de week in Groot-Brittannië 22 augustus 2019

De Tune of the Week van de Britse radiozender BBC1 is er deze week eentje van Belgische makelij. Bij ons haalt het nummer 'We Got That Cool' van de Antwerpse dj Yves V amper de hitlijsten, maar in het Verenigd Koninkrijk wordt het dansplaatje grijsgedraaid. Yves V - de artiestennaam van Yves Van Geertsom (38) - maakte het nummer samen met de Nederlander Afrojack en de Zweedse zangeressen van Icona Pop.