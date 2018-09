Antwerpse commissariaten krijgen privébewaking 01 september 2018

Beveiligingsfirma Securitas neemt de beveiliging en het onthaal van Antwerpse politiekantoren over. Privébewakers controleren vanaf vandaag de bezoekers aan het hoofdkantoor op de Noorderlaan, noteren hun identiteit en de reden van het bezoek. Aan de ingang is een veiligheidssas met metaaldetectoren en röntgenscanners ingericht. De Antwerpse politie is het eerste korps in België dat privébewaking in zijn commissariaten inschakelt. Bedoeling is de veiligheid te verhogen terwijl de politie zich kan toeleggen op haar kerntaken. De privatisering gaat gepaard met de sluiting van 10 van de 14 politiekantoren in Antwerpen. In vier grote kantoren, zoals de Noorderlaan, mogen bezoekers zonder afspraak binnen. Bij de tien andere moet wel steeds een afspraak worden gemaakt. (PLA)

