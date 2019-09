Exclusief voor abonnees Antwerpse coke tussen kristalsuiker 12 september 2019

De douane in de Braziliaanse haven Santos heeft opnieuw een grote lading cocaïne ontdekt die bestemd was voor de haven van Antwerpen. Tussen een lading kristalsuiker vond de douane een vracht van maar liefst 1,482 ton cocaïne. Volgens de Brazilianen werden de drugs ontdekt na een risicoanalyse en een controle met de scanner van enkele containers. Het is de op één na grootste cocaïnevangst dit jaar in de haven van Santos. In maart vond de douane