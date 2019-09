Exclusief voor abonnees Antwerpse cipiers staken: directrice moet eten ronddelen 28 september 2019

Een vijftigtal cipiers heeft eergisterenmiddag het werk neergelegd in de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat. Ook gisteren werd er de hele dag gestaakt. Ze zijn het beu dat elke dag tien tot twintig diensten niet kunnen worden uitgevoerd wegens personeelstekort. Woensdag bereikte dat tekort een dieptepunt, met 21 niet-ingevulde diensten. Didier Lemeer van vakbond VSOA: "Het bezoek werd afgeschaft. De gevangenen mochten nog wel naar de wandeling, maar het toezicht was minimaal. Dit was niet meer veilig en daarom hebben wij besloten om te staken." Eén van de gevangenen zag er de humor van in: "De directrice moest zelfs komen helpen om het avondmaal rond te delen, omdat de cipiers al naar huis waren", grinnikt hij.

