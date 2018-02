Antwerpse burgemeesters krijgen meldpunt voor bendes 02 februari 2018

Burgemeesters in de provincie Antwerpen krijgen een meldpunt bij de federale politie waar zij verdachte horecazaken of vastgoedtransacties kunnen aangeven. Indien achter die zaken een criminele bende schuilgaat, kan de politie daarover informatie uitwisselen met de burgemeester. Hij kan dan zelf optreden door een vergunning te weigeren of in te trekken. Het systeem is vooral bedacht om drugsbendes, maar ook motorbendes of mensensmokkelaars aan te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal het Antwerpse meldpunt, officieel het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum, aanstaande maandag opstarten. Het wordt bemand door drie medewerkers van de federale politie. (PLA)

