Antwerpse brievenbussen vol folders tegen "bloeddorstige PKK" 29 januari 2018

00u00 0

In enkele districten in Antwerpen werden de voorbije dagen folders gebust waarin de Koerdische partij PKK wordt zwartgemaakt. De pro-onafhankelijkheidspartij wordt erin beschreven als een "bloeddorstige communistische strekking" die goddeloosheid en terreur predikt. Ook de evolutietheorie zou erin gehekeld worden. Vorig jaar werd de folder al verspreid na rellen tussen Turken en Koerden. "Maar we hebben de indruk dat het nu veel grootschaliger is", zegt de Antwerpse politie. "We onderzoeken de inhoud en of alle regels door de verantwoordelijke uitgever zijn nageleefd." (NBA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN