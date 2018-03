Antwerpse agenten mogen niet langer aan onthaal zitten 10 maart 2018

De Antwerpse politie is op zoek naar een privéfirma voor de beveiliging van haar kantoren en voor het onthaal van bezoekers. Daarmee is het het eerste korps in België dat zover gaat in de privatisering. De politievakbonden vinden dat een gevaarlijke evolutie en stellen zich vragen over privacy en klantvriendelijkheid. "Een bezoeker wil een klacht indienen en de eerste in het politiekantoor aan wie hij iets kan vertellen, is een privébewaker", zegt Michel Goyvaerts van de NSPV. De woordvoerder van het Antwerpse korps stelt echter dat de privébewakers enkel een veiligheidscontrole zullen doen en de identiteitsgegevens zullen noteren. "Dan wijzen ze de bezoeker door naar een politiemedewerker. Wij kijken erop toe dat de laagdrempeligheid bewaard blijft." De Antwerpse politie wil tegen eind van dit jaar in 10 van zijn 14 politiekantoren enkel nog bezoekers op afspraak laten komen. De vier overige kantoren zullen dan privébewakers krijgen.

