Antwerps stadsbestuur gunt zichzelf loonsverhoging van 42% 15 oktober 2019

Vorige week maakte het Antwerpse stadsbestuur haar meerjarenbegroting bekend. Daarin staat dat het bestuur zichzelf een strikte budgettaire discipline oplegt, maar dat weerhoudt datzelfde bestuur er niet van om zichzelf een stevige loonsverhoging van 42% toe te kennen. Momenteel krijgen gemeenteraadsleden in Antwerpen 150 euro zitpenning. Als de loonsverhoging door de stemming geraakt, zal die zitpenning 213 euro bedragen. Ook in de districten zal er over een stijging van de zitpenning gestemd worden. Een districtsburgemeester en de districtsschepenen kregen voordien 50% van de verloning van een burgemeester of schepen van een gemeente met ongeveer evenveel inwoners. Komende maandag ligt het voorstel klaar om daar 70% van te maken. Volgens schepen Koen Kennis is die loonsverhoging "loon naar werken". "De districten kregen meer bevoegdheden, dus komt er ook meer werk op de plank en meer verantwoordelijkheden." (ADA)

