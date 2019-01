Antwerps kraantjeswater stinkt, maar is drinkbaar 04 januari 2019

Watermaatschappij Water-link kreeg gisteren heel wat telefoontjes van ongeruste Antwerpenaren over kraantjeswater met een rare geur, kleur en smaak. De oorzaak is een te hoog aantal algen in het Albertkanaal door een samenloop van toevalligheden. Direct gevaar voor de volksgezondheid is er niet. Het water is perfect drinkbaar en voldoet aan alle wettelijke normen, klinkt het. Oorzaak is de erg warme zomer van 2018 waardoor de waterreserves nog steeds lager zijn dan normaal en de warme wintertemperaturen op dit moment. "Maar ook het binnenschip dat begin november in het Albertkanaal zonk, speelt een rol", zegt Water-link. "Dat schip vervoerde ammonium, een meststof waar de alg in kwestie - de cryptomonas - zich tegoed aan kan doen." Wanneer het water opnieuw vrij zal zijn van die metaalsmaak, is moeilijk te voorspellen. Enkele dagen vriesweer zou er in elk geval al voor zorgen dat de alg zich niet langer verspreidt en dat ze uiteindelijk ook zal verdwijnen. (ADA)

HLN

