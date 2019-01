Antwerps gerecht vindt dan toch assisenzaal 03 januari 2019

00u00 0

Er is dan toch een assisenzaal gevonden in Antwerpen voor elf moordzaken. Die dreigden vertraging op te lopen omdat het gerecht in de hele provincie geen enkele geschikte zaal had om assisenprocessen te organiseren. De rechtszaken zullen nu in het Antwerpse Vlinderpaleis doorgaan, waar één van de zittingszalen permanent wordt vrijgemaakt. Er moeten wel nog enkele aanpassingen gebeuren. Zo moet er bijvoorbeeld plaats gemaakt worden voor de 12-koppige volksjury, die ook een eigen ingang, toiletten en een beveiligde zaal voor beraadslaging nodig heeft. Sowieso gaat het om een tijdelijke maatregel. Het oude justitiepaleis op de Britselei wordt nog gerenoveerd. (NBA)