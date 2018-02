Antwerps datingbureau zoekt ware liefde voor steenrijke sjeik en krijgt daar 500.000 euro voor: "1 kans op 3 dat Vlaamse zijn prinses wordt" Annick Grobben

23 februari 2018

05u00 0 De Krant Een steenrijke Arabische "sjeik" is via een Antwerps datingbureau op zoek naar de liefde van zijn leven. En hij heeft er liefst 500.000 euro voor over om zijn prinses - liefst voluptueus en met lange benen - te vinden. "Eén kans op de drie dat het een Vlaamse wordt", zegt amoureus headhunter Inga Verbeeck, die over heel Noord-Europa castings organiseert.

Hij is zo rijk als de zee diep is, afkomstig van een zeer vooraanstaande familie ergens in het Midden-Oosten, dertig lentes jong, moslim - maar niet praktiserend - en hij lijkt wat op de oosterse versie van George Clooney in diens jongere jaren. Voor de kost doet hij aan projectontwikkeling, in zijn vrije tijd waagt hij zich graag aan avontuurlijke sporten én hij beluistert en maakt muziek. Maar bovenal is de mysterieuze Arabische "prins" - wat hij technisch gesproken niet echt is en evenmin is hij een sjeik in de letterlijke zin van het woord - vrijgezel. Eentje die zelf geen lief kan of wil zoeken. Want daarvoor doet hij een beroep op Ivy Relations, het Antwerpse datingagentschap van amoureus headhunter Inga Verbeeck. "Hij is bij ons terechtgekomen na een referentie van een tevreden klant", zegt Miss Cupido, die speciaal voor de "sjeik" een grootse headhuntcampagne opzet, met castings in Brussel, Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen en Stockholm. "Want hij wil dat zijn toekomstige uit Noord-Europa komt omdat hij dat type mooi vindt", zegt ze. "Verder stelt hij weinig uiterlijke eisen aan zijn droomprinses, behalve dan dat ze lange benen moet hebben, een vol figuur en een naturelle uitstraling. Blond of bruin haar? Maakt hem niet uit. Het is toch - ja, ja - vooral haar persoonlijkheid die telt. We zoeken een wereldse vrouw - van 21 tot 30 jaar - die kan meepraten over kunst, cultuur en politiek, veel gereisd heeft en nu een gezin wil."

Vergeet Inga Verbeeck niet te zeggen dat kandidaat-prinsessen het best ook van goede huize komen? Want kost een membership van Ivy Relations niet 15.000 euro per jaar? "Dat is bij ons inderdaad de prijs van een jaarlijks lidmaatschap, waarbij we binnen ons bestaand cliënteel voor introducties en coaching zorgen", zegt ze. "Maar: dit gaat om een speciale headhunt-campagne. En die is volledig gratis voor elke vrouw die zich inschrijft. Het is de klant die de hele campagne betaalt."

