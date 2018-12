Antwerps akkoord op maandag? 15 december 2018

De onderhandelingen over een bestuursakkoord voor Antwerpen gaan de laatste rechte lijn in: burgemeester Bart De Wever wil maandag landen. Op vlak van veiligheid, onderwijs, economie, zorg, wonen, sport en cultuur hebben N-VA, sp.a en Open Vld al een akkoord. Blijven over: de aartsmoeilijke dossiers mobiliteit en samenleven. Over het eerste thema verschillen de meningen, maar ze zijn niet onverenigbaar. Het tweede thema ligt moeilijker. N-VA en Open Vld willen per se vasthouden aan het hoofddoekenverbod aan de Antwerpse loketten, terwijl de socialisten dit willen schrappen. Mogelijk stemt De Wever wel in met praktijktests op de huurmarkt, een andere eis van sp.a.