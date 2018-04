Antwerpenaars kopen eiland voor 18 miljoen... Maar ze moeten er vooral afblijven 10 april 2018

Vier broers van de Antwerpse rederijfamilie Cigrang hebben een Spaans eiland gekocht. Espalmador, tussen Ibiza en Formentera, is amper 3 kilometer lang, maar de broers Christian, Jean-Philippe, Pierre en Michel Cigrang telden er toch vlot 18 miljoen euro voor neer. Het eiland op de Balearen is erg populair bij celebrity's en anderen die niet op een euro meer of minder moeten kijken, en staat bekend om zijn natuurlijke modderbaden. Leuk plekje, dus, al zal het vooral moeten blijven zoals het is - het eiland maakt immers deel uit van een beschermd natuurpark. Het merendeel is openbaar bezit, en op het deel dat daadwerkelijk eigendom wordt van de broers, mag ook niet gebouwd worden. Gelukkig staan er al twee huizen - één 'kleintje', met vier slaapkamers, en één luxueuzer optrekje met twaalf slaapkamers en acht badkamers.

