Exclusief voor abonnees Antwerpen zet drones in tegen sluikstort 21 oktober 2019

Het Antwerpse stadsbestuur gaat op termijn drones inzetten om sluikstorters te betrappen. Er komen ook extra toezichters en camera's. De strijd tegen sluikstort is dan ook één van de speerpunten in het Antwerpse bestuursakkoord. De stad gaat strijd nu drastisch opvoeren. Zo komen er, naast de 350 vaste camera's in de stad, ook mobiele camera's om sluikstorters te betrappen. "We gaan ook de nieuwste technologieën inzetten", zegt Antwerps schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). "Op termijn zullen er drones boven 'hotspots' voor sluikstort zweven." En bij de dienst Stadstoezicht komen er 40 mensen bij.