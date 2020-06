Exclusief voor abonnees Antwerpen wordt wandelvriendelijker 05 juni 2020

Nu de winkels, cafés en restaurants heropenen en het toerisme op gang komt, wil Antwerpen de volledige historische binnenstad nog wandelvriendelijker maken, kondigt schepen Koen Kennis (N-VA) aan. "Tegen 2024 moet 83% van de straten in de binnenstad autoluwe zone worden. Van de 73 km straten in de Antwerpse binnenstad is nu 13% woonerf (waar voetgangers de hele breedte van de weg mogen innemen, red.) en 28% autovrij of autoluw. Door de geplande heraanleg van straten komen er tot 16% woonerf en 29% autovrije of -luwe zone bij. Waar mogelijk willen we nog een tandje bijsteken."