ANTWERPEN WECHELDERZANDE € 265.000

Dit is ongetwijfeld het neusje van de zalm onder de vakantiewoningen, zowel qua ligging als qua inrichting. Buiten zorgen een vijver, opbouwzwembad en diverse relaxplekjes op het grote domein voor een vakantiegevoel, binnen roepen het blanke, massieve hout en de haard de sfeer van een moderne berghut op. De leefruimte, met opvallend veel lichtinval, is één open geheel, maar omdat de keuken, zithoek en eetplaats geschrankt zijn, is er toch wat afscheiding. De badkamer met bad- en douche in één, is in 2016 vernieuwd. Onder het dak is er een slaapkamer en een slaapplaats in de nachthal. De porch (veranda vooraan) en het tuinhuis zijn leuke extra's. Je logeert er in het groen, dicht bij wandel- en fietsroutes, én bij het dorp.

