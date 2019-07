Exclusief voor abonnees Antwerpen verbiedt oppompen water uit kleine waterwegen 03 juli 2019

Door de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een oppompverbod voor negen stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag, zegt de provincie. "Het verbod is nodig ter bescherming van het grondwatersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte."

