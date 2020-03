Exclusief voor abonnees Antwerpen schort LEZ tijdelijk op 25 maart 2020

De stad Antwerpen schort zijn lage-emissiezone (LEZ) tijdelijk op. Wie de zone binnenrijdt, krijgt voorlopig geen boete. "Door de coronacrisis is het aanbod van het openbaar vervoer sterk ingeperkt", klinkt het. "De stad Antwerpen wil daarom bestuurders die een essentiële verplaatsing moeten doen met een niet-toegelaten voertuig tot nader order niet langer beboeten voor het binnenrijden van de LEZ. Het cameranetwerk blijft actief, maar inbreuken worden niet meer bestraft." De regel geldt met terugwerkende kracht vanaf 14 maart.

Daarnaast moeten bestuurders vanaf vandaag niet meer betalen om te parkeren op het openbaar domein in de stad. Foutief, hinderlijk of asociaal parkeergedrag zal nog wel beboet worden.

"De stad wil met deze tijdelijke maatregelen in eerste instantie al het medisch personeel, andere hulpverleners en mantelzorgers maximaal faciliteren bij hun verplaatsingen. Afhankelijk van de bediening van het openbaar vervoer wordt bekeken hoelang deze maatregelen worden aangehouden."

