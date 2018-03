Antwerpen: "Mengen ons niet in discussie" 08 maart 2018

00u00 0

Serge Muyters, korpschef van Antwerpen, houdt het bij een korte reactie via politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "We willen ons niet mengen in die discussie. We vinden dat de dialoog daarover beter op de gepaste echelons kan gevoerd worden." Lees: op het niveau van Binnenlandse Zaken. (DILA)