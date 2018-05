Antwerpen is officieel filehoofdstad 16 mei 2018

00u00 0

De files blijven zich uitbreiden, zowel in tijd als in ruimte. Dat toont de jongste 'traagheidsindex' van Be-Mobile, die zich baseert op data van 750.000 voertuigen die om de minuut hun positie doorsturen. De Brusselse binnenring ter hoogte van Groot-Bijgaarden is een fileklassieker: op weekdagen, tijdens de ochtendspits, kamp je er 78% van de tijd met vertragingen. Maar dé filekampioen blijft Antwerpen: aan de Kennedytunnel op de E17 richting Antwerpen stoot je in 83% van de gevallen op file. "De meest filegevoelige plaatsen situeren zich almaar vaker rond die stad", zegt Nathalie Moerman van Be-Mobile. "De top drie van filegevoelige locaties tijdens daluren bestaat uitsluitend uit snelwegen richting Antwerpen, net als de top drie onderliggende wegen tijdens de spits."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN