Exclusief voor abonnees Antwerpen int 25,5 miljoen euro boetes in lage-emissiezone 18 september 2019

00u00 0

Sinds de stad Antwerpen begin 2017 de lage-emissiezone invoerde, inde ze al zowat 25,5 miljoen euro uit overtredingen. Het aantal vervuilende auto's dat de groene zone binnenrijdt, is sinds de invoering drastisch gedaald. In 2017 werden nog 244 overtredingen per dag vastgesteld, in 2018 waren het er nog 'maar' 118. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er per dag gemiddeld 64 boetes uitgeschreven. In 2018 werd afgeklopt op 10,8 miljoen euro aan boetes. Dat bedrag ligt hoger dan in 2017 doordat ook buitenlandse overtreders sinds vorig jaar kunnen worden beboet. In 2017 ontbrak daarrond nog Europese regelgeving. Buitenlandse bestuurders draaiden op voor ongeveer een derde van het geïnde bedrag. Het geld gaat vooral naar het beheer en de handhaving van de lage-emissiezone.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis