Exclusief voor abonnees Antwerpen, Gent en Leuven vragen Uber om enkel elektrische auto's in te zetten 30 juni 2020

De schepenen van Mobiliteit van Antwerpen, Gent en Leuven hebben, samen met de Bond Beter Leefmilieu, in een brief het taxiplatform Uber uitgenodigd om naar hun steden te komen, maar vragen wél om enkel elektrische wagens in te zetten. "We kunnen echter niets afdwingen, omdat de Vlaamse regels nu eenmaal minder streng zijn dan die van de steden", zegt Gents schepen Filip Watteeuw (Groen). Er wordt al langer gesproken van een eventuele intrede in Vlaanderen. In Brussel rijden al een tijdje 'ubers' rond.