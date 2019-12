Exclusief voor abonnees ANTWERPEN EDEGEM € 580.000 HUIZEN TE KOOP | MET UITZICHT OP HET MARKTPLEIN 14 december 2019

DE MAKELAAR: "Woning op een unieke locatie met een zee van ruimte. Volledig gerenoveerd en tot in de puntjes afgewerkt."

INDELING: Inkom, leefruimte, keuken, badkamer, stadstuin. Verdieping 1: bad- en tussenkamer, twee slaapkamers. Verdieping 2: twee slaapkamers.

WIJ ZEGGEN: Hier woon je in het hart van Edegem, aan een sfeervol plein en vlak bij alles. Net als het oude gemeentehuis aan de overkant, heeft ook deze herenwoning een statige gevel. De rest van het huis kreeg een moderne aankleding. Beneden is een zelfstandige activiteit verplicht en bij de verbouwing werd daar rekening mee gehouden. In de gang kun je met een kleine ingreep een aparte toegang creëren naar de verdiepingen. Achter aan de grote polyvalente ruimte met hoge plafonds liggen de eerste badkamer en keuken, die nog afgewerkt moet worden. De tweede, heel ruime badkamer ligt op de tussenverdieping. De eerste en tweede verdieping tellen telkens een grote en kleine slaapkamer. (EDT)

