ANTWERPEN ANTWERPEN Vanaf € 289.000

ANTWERPEN Vanaf € 289.000 HUIZEN TE KOOP | ASSISTENTIEWONINGEN 16 maart 2019

De assistentiewoningen Schelde 21 maken deel uit van de totaalontwikkeling van Nieuw Zuid, dat een nieuw dorp in 't Stad wordt en waar 60 procent van de ruimte gereserveerd is voor groen. Schelde 21 is een zeer prestigieus project met sterrenfaciliteiten, zoals een zwembad, chique lounges, een toprestaurant... De befaamde architect Vincent Van Duysen, ook creatief directeur bij Molteni, tekende een ontwerp van hoog niveau. Hij liet zich daarbij inspireren door de Scheldestroom, de pakhuizen en de kademuren. Alsof je in een luxehotel verblijft, waarin je over een eigen woning beschikt. Dat spreekt duidelijk veel mensen aan, want van de 124 assistentie-woningen zijn er nog maar elf beschikbaar. Het gaat om eenslaapkamerflats die met een bewoon-bare oppervlakte van gemiddeld 68 m² tot de grotere behoren. Knap is ook hoe de leefruimte overgaat in een terras, dat uitkijkt op het water of de binnentuin. De oplevering is gepland vanaf 1 mei. Met Meridia is gekozen voor het luxesegment van de ervaren zorgpartner Vulpia. (BCW)

