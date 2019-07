Exclusief voor abonnees Antwerp wint, maar Bölöni ontevreden 11 juli 2019

00u00 0

Antwerp won zijn zesde oefenwedstrijd van de voorbereiding. Lokomotiva Zagreb werd achter gesloten deuren met 2-0 verslagen. Refaelov opende de score met een krul van aan de rand van de zestien. Vlak voor rusten miste Mbokani nog een strafschop na een overtreding op Refaelov. In de tweede helft stopte Bolat er eentje. Baby maakte er uiteindelijk nog 2-0 van in de wedstrijd die het onofficiële debuut van Coopman bij Antwerp betekende. Bölöni was niet tevreden. "Het ritme lag te laag en ook individueel gaven mijn spelers me geen voldoening. Ik miste enthousiasme en dat is alarmerend." (SJH)

