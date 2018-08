Antwerp wellicht in verzet tegen drie weken schorsing Govea De 'indicatieve tabel'-soap 28 augustus 2018

Bij Antwerp kreeg de Mexicaanse aanvaller Omar Govea gisteren een minnelijke schikking van drie weken schorsing en een boete van 3.000 euro voorgesteld na zijn rode kaart tegen Cercle Brugge zaterdag. De Great Old gaat wellicht in verzet, maar deelde die beslissing gisteren nog niet officieel mee. Als Antwerp voor de Geschillencommissie dezelfde argumenten aanvoert als Standard in beroep bij Carcela en Club bij Wesley over de niet-geldigheid van de indicatieve tabel, bestaat de kans dat Govea vrijuit gaat. Zonder verzet mist Govea de duels tegen Anderlecht (2/9), Zulte Waregem (16/9) en Sint-Truiden (23/9). (BF/SJH)