Antwerp wacht op antwoord Japanse international

07 augustus 2019

Koji Miyoshi (22) speelde zichzelf in de kijker op de Copa América door twee keer te scoren tegen Uruguay. Antwerp stelt hem een transfer naar de Bosuil voor. De Great Old voerde gesprekken met de entourage van de kleine aanvallende middenvelder. Bij Yokohama Marinos ligt hij nog tot begin volgend jaar onder contract en dat opent perspectieven. In Deurne wachten ze nog op een antwoord van de Japanse international. Volgens lokale media zou ook STVV interesse hebben, maar dat nieuws werd op Stayen vooralsnog niet bevestigd. Portugese bronnen melden dan weer dat Antwerp Gelson Dala (23) van Sporting Lissabon zou huren, maar op de Bosuil ontkennen ze dat de Angolese aanvaller op komst is. (SJH)