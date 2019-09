Exclusief voor abonnees Antwerp verliest zonder Defour 07 september 2019

Antwerp werkte gisteren achter gesloten deuren een oefenwedstrijd af tegen Waasland-Beveren. De Waaslanders haalden het na goals van Tuur Dierckx en Stefan Milosevic. De ruststand was ook de eindstand. Bij de Great Old nog geen Steven Defour. De ex-Rode Duivel traint nog apart en een basisplek volgende week tegen Anderlecht, lijkt nog veraf. Ook Manuel Benson kwam nog niet op het terrein. Hij sukkelt met een klein blessuurtje aan de quadriceps. Hoedt en Miyoshi speelden voor rust. De Nederlandse verdediger nam achterin meteen de leiding. Beide teams wisselden voor de tweede helft alle veldspelers. Na rust maakte ook Gano 45 minuten vol. Lamkel Zé mocht ook een halve wedstrijd opdraven. (SJH)