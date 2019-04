Exclusief voor abonnees Antwerp-vedetten zetten Genk een hak 03 april 2019

Een liefdevol bedankje, van Jelle Van Damme voor Sinan Bolat. Antwerp verraste gisteravond leider Genk en de hoofdrol was voor de twee vedetten van de Bosuil. Bolat - de beste doelman in België, op dit moment - speelde misschien wel de strafste match van zijn leven. En 'good old Jelle' verdedigde meesterlijk. Al na vier minuten werd het 1-0 en Genk raakte - ondanks een fors tegenoffensief - niet meer langszij. De eerste die in play-off 1 naar de Bosuil komt, is er meteen aan voor de moeite.

