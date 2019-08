Exclusief voor abonnees Antwerp traint al op Heizel 28 augustus 2019

Laszlo Bölöni laat niets aan het toeval over in de aanloop naar de terugmatch tegen AZ. Gisteren trainde Antwerp in de namiddag al achter gesloten deuren op de Heizel. De selectie ging nadien ook in afzondering en blijft samen tot na de wedstrijd van morgenavond. Vandaag staat om 17u de gebruikelijke persconferentie in het stadion op het programma. Daarna traint de Great Old opnieuw in het Koning Boudewijnstadion. De eerste 15 minuten zijn open voor de persfotografen, maar daarna wil Bölöni opnieuw geen pottenkijkers.