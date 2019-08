Exclusief voor abonnees Antwerp-target Defour staat weer op het veld 17 augustus 2019

00u00 0

Bij Burnley durven ze niet met zekerheid zeggen of Steven Defour na het sluiten van de Europese transfermarkt nog in Engeland voetbalt. Luciano D'Onofrio, het sportieve brein bij Antwerp, hoopt op het juiste moment toe te slaan, maar weet ook dat er aan zijn poulain een prijskaartje hangt. "Steven moet eerst weer fit zien te raken", zegt Burnley-trainer Sean Dyche. Op training hoopt Defour te kunnen voelen of hij het niveau van de Premier League nog aankan. Sinds 2018 speelde de middenvelder amper 12 wedstrijden. "Het gaat goed met Steven", zegt Dyche. "We springen voorzichtig met hem om. Hij staat weer op het gras. Ik wil geen tijdschaal plakken op zijn terugkeer." (KTH)