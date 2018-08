Antwerp praat met Refaelov, Baby is alternatief 30 augustus 2018

Antwerp voert vergevorderde gesprekken met Club Brugge over een transfer van Lior Refaelov (32). De Great Old zit nog verlegen om een aanvallende middenvelder en nu Standard niet langer aandringt om Refaelov, ruikt Luciano D'Onofrio zijn kans. Beide clubs zijn het alleen nog niet eens over een transferprijs. Het contract van Refaelov loopt na dit seizoen af en hij mag beschikken bij FCB. Antwerp heeft ook de piste Amara Baby (29) van Charleroi nog niet verlaten. Waarschijnlijk hoopt D'Onofrio voor het einde van de transferperiode één van beiden naar de Bosuil te halen. (SJH/TTV/NP/FDZ)