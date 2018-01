ANTWERP Polst Cissé (Fulham) 30 januari 2018

00u00 0

Antwerp denkt er over na om Ibrahima Cissé (23) naar de Bosuil te halen. De middenvelder verliet vorig seizoen Standard voor Fulham, maar komt er maar met mondjesmaat aan spelen toe. Antwerp wil Cissé graag huren mét aankoopoptie, maar Fulham is niet meteen happig om een deal te sluiten. Afwachten of de Great Old de transfer kan afronden. Alexander Corryn kreeg een schorsingsvoorstel voor één speeldag naar aanleiding van zijn rode kaart in Charleroi. Antwerp stemde hier mee in. Hij mist de match van vrijdag tegen Waasland-Beveren. (SJH)