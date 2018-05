Antwerp onderuit door 'kinderachtig' verdedigen 14 mei 2018

Een gebrek aan efficiëntie brak Antwerp zuur op. Het gekende verhaal bij thuiswedstrijden dit seizoen: veel goede wil en drang naar voor, maar foutjes achterin worden cash betaald. Legear verzilverde de eerste Limburgse aanval, Akpom de tweede. Na rust reageerde Antwerp snel via Jaadi, maar Hairemans liet tot twee keer toe na om de Bosuil een waardige seizoensafsluiter te schenken. "Dat is al te vaak gebeurd", zuchtte Bölöni. "Als we op achterstand komen, krijgen we het moeilijk." De oorzaak was volgens hem een gebrek aan efficiëntie in beide zestienmeters. "Met die vijf kansen in de zestien moeten onze aanvallers meer doen. Verdedigend acteerden we echt als 'kleine kinderen'. Ik snap niet hoe die goals kunnen vallen." En Bölöni zit voor de laatste wedstrijd nog met meer kopzorgen achterin, want Batubinsika viel uit en Borges is geschorst. Ook Buta, Arslanagic, Corryn en Van Damme zijn out. "Wij hebben geen onvervangbare spelers." (DPB)

