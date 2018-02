Antwerp onderhandelt met Limbombe over nieuw contract 15 februari 2018

Antwerp wil het aflopende contract van flankaanvaller Stallone Limbombe graag verlengen. Limbombe veroverde kort voor de winterstop een basisplaats, nadat hij eerder een tijdje in de B-kern moest doorbrengen. Ondanks de 26 nieuwkomers sinds de zomer, maakte Antwerp al duidelijk verder te willen met Limbombe, die ook enkele andere concrete aanbiedingen op zak heeft. De onderhandelingen tussen speler en club lopen nog. De 26-jarige sneltrein komt sinds de zomer van 2014 uit voor Antwerpen is daarmee de langst dienende speler op de Bosuil. Dit seizoen was hij al goed voor vier doelpunten en twee assists in zestien wedstrijden. (DPB)