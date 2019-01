Antwerp met sterke Bako toont geen compassie 28 januari 2019

00u00 0

Zaterdagavond al was Antwerp Giants verzekerd van een plaats in de bekerfinale. Twee weken nadat het 38 punten slikte tegen Oostende (44-82), trakteerde het Brussels op eenzelfde uppercut: 74-36. Giants was defensief gretig en sluitend en offensief breedscorend met zes spelers met 7 punten of meer. Niemand bij Brussels deed beter (sic). De bezoekers, in competitie goed voor acht zeges op rij, waren nergens. Totale offday: Radic (0/5), Loubry (1/8), Peciu (2/7), Walker (0/6), Smith (2/8). De afwerking was beschamend (13 op 60) met 47 (!) gemiste shots. Halfweg stond het al 40-14, bij 72-31 dreunde de 'veertiger' op het bord.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN